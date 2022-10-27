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Арина Соболенко высказалась о попадании на Итоговый чемпионат WTA

Арина Соболенко высказалась о попадании на Итоговый чемпионат WTA
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Четвёртая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала попадание на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.

«У меня определённо был очень, очень тяжёлый сезон. В то же время я очень ценю этот год, потому что он показал мне, что, даже если что-то не работает для меня, я всё равно могу сражаться, несмотря ни на что. Это просто показывает мне, насколько я хороша как конкурент», – приводит слова Арины пресс-служба WTA.

В этом сезоне белорусская теннисистка не смогла завоевать ни единого трофея. На Открытом чемпионате США Соболенко дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке, первой ракетке мира Иге Свёнтек. Арина – единственный игрок как в женском, так и в мужском туре, которому удалось дойти до полуфинала на последних двух US Open.

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