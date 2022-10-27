Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Базеле (Швейцария). 38-я ракетка мира Бублик в двух сетах обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3.



Бублик сделал 10 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. Его соперник, занимающий 40-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.



Пока следующий соперник Бублика неизвестен. В четвертьфинале он встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Миомир Кецманович (Сербия).



Призовой фонд турнира в Базеле превышает € 2,5 млн.

В 2020 и 2021 годах турнир в Базеле не проводился. В 2019 году победителем соревнований стал швейцарец Роджер Федерер.