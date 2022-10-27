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Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Базеле
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Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Базеле (Швейцария). 38-я ракетка мира Бублик в двух сетах обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3.

Бублик сделал 10 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. Его соперник, занимающий 40-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Пока следующий соперник Бублика неизвестен. В четвертьфинале он встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Миомир Кецманович (Сербия).

Призовой фонд турнира в Базеле превышает € 2,5 млн.

В 2020 и 2021 годах турнир в Базеле не проводился. В 2019 году победителем соревнований стал швейцарец Роджер Федерер.

Базель. 2-й круг
27 октября 2022, четверг. 16:10 МСК
Александр Бублик
38
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Альберт Рамос-Виньолас
40
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
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