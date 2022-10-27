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Маррей не смог выйти в четвертьфинал турнира в Базеле

Маррей не смог выйти в четвертьфинал турнира в Базеле
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Шотландский теннисист Энди Маррей не сумел пробиться в четвертьфинал турнира ATP-500 в Базеле (Швейцария). Он завершил свой путь на турнире в матче второго круга с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Их встреча закончилась со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. 22-я ракетка мира Баутиста-Агут сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Маррей, занимающий 49-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми.

В следующем круге турнира Баутиста-Агут сыграет с победителем матча Брэндон Накашима (США) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Базель. 2-й круг
27 октября 2022, четверг. 16:10 МСК
Роберто Баутиста-Агут
22
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Энди Маррей
49
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Комментарии
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