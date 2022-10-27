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Медведев обыграл Тима и вышел в четвертьфинал турнира в Вене

Медведев обыграл Тима и вышел в четвертьфинал турнира в Вене
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Российский теннисист Даниил Медведев стал четвертьфиналистом турнира ATP-500 в Вене (Австрия). Россиянин в матче второго круга уверенно обыграл австрийца Доминика Тима. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. Медведев, занимающий 4-е место в рейтинге ATP, сделал пять эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из шести. Тим, являющийся 113-й ракеткой мира, один раз подал навылет, допустил одну ошибку на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Медведев — Тим.

Следующим соперником Медведева на турнире в Вене будет победитель матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Янник Синнер (Италия).

Вена. 2-й круг
27 октября 2022, четверг. 16:40 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Доминик Тим
113
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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