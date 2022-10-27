Медведев обыграл Тима и вышел в четвертьфинал турнира в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев стал четвертьфиналистом турнира ATP-500 в Вене (Австрия). Россиянин в матче второго круга уверенно обыграл австрийца Доминика Тима. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. Медведев, занимающий 4-е место в рейтинге ATP, сделал пять эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из шести. Тим, являющийся 113-й ракеткой мира, один раз подал навылет, допустил одну ошибку на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта.



«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Медведев — Тим.

Следующим соперником Медведева на турнире в Вене будет победитель матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Янник Синнер (Италия).