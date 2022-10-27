Медведев рассказал о самочувствии после снятия с турнира в Астане
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём состоянии после того, как вышел в четвертьфинал турнира в Вене (Австрия). В матче второго круга россиянин обыграл австрийца Доминика Тима. Ранее россиянин снялся во время турнира в Астане.
«Я очень доволен тем, что пробился в следующий круг. После турнира в Астане я не играл полторы недели. Лишь в субботу перед турниром я впервые потренировался на все 100%. Тогда я понял, что готов сыграть в Вене.
Обычно после травмы бывает непросто. Но я здорово играл. Если мог потащить мяч, то тащил. В целом я очень доволен собой», — приводит слова Медведева TennisTV.
Следующим соперником Медведева на турнире в Вене будет победитель матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Янник Синнер (Италия).
Новость по темеМедведев обыграл Тима и вышел в четвертьфинал турнира в Вене
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