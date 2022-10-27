Доминик Тим объявил о завершении сезона после поражения от Медведева

Австрийский теннисист Доминик Тим объявил, что завершил сезон. Соответствующее заявление он сделал после матча второго круга турнира в Вене (Австрия). Там Тим уступил экс первой ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву. Встреча закончилась со счётом 3:6, 3:6.
Ранее сообщалось, что австрийский теннисист планирует выступить в квалификации «Мастерса» в Париже, а также на челленджере в Братиславе (Словакия). Сезон Тим завершает на 108-м месте в рейтинге ATP.
Продолжительность матча Медведева и Тима составила 1 час 38 минут. Медведев, занимающий четвёртое место в рейтинге ATP, сделал пять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. Тим, являющийся 113-й ракеткой мира, один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
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