Чорич не пустил Циципаса в четвертьфинал турнира в Вене

Хорватский теннисист Борна Чорич стал четвертьфиналистом турнира ATP-500 в Вене (Австрия). В матче второго круга он обыграл грека Стефаноса Циципаса. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:4).



Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты. Чорич, занимающий 27-е место в рейтинге ATP, сделал восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник, являющийся пятой ракеткой мира, 13 раз подал навылет и избежал двойных ошибок, а также реализовал три брейк-пойнта из 12.



В четвертьфинале турнира Чорич сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Тот ранее в матче второго круга обыграл Эмиля Руусувуори со счётом 7:5, 4:6, 6:3.



Призовой фонд соревнований превышает € 2,3 млн.