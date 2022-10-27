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Чорич не пустил Циципаса в четвертьфинал турнира в Вене

Чорич не пустил Циципаса в четвертьфинал турнира в Вене
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Хорватский теннисист Борна Чорич стал четвертьфиналистом турнира ATP-500 в Вене (Австрия). В матче второго круга он обыграл грека Стефаноса Циципаса. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:4).

Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты. Чорич, занимающий 27-е место в рейтинге ATP, сделал восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник, являющийся пятой ракеткой мира, 13 раз подал навылет и избежал двойных ошибок, а также реализовал три брейк-пойнта из 12.

В четвертьфинале турнира Чорич сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Тот ранее в матче второго круга обыграл Эмиля Руусувуори со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Призовой фонд соревнований превышает € 2,3 млн.

Вена. 2-й круг
27 октября 2022, четверг. 20:25 МСК
Борна Чорич
27
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 7
6 		4 6 4
         
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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