Ольховский прокомментировал победу Медведева над Тимом на турнире в Вене

Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго круга турнира ATP-500 в Вене (Австрия). Экс первая ракетка мира обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 6:3.

«Даниил в неплохой форме. Но Тим, на мой взгляд, достаточно удобный соперник для Медведева, он не давит временем. У Даниила много времени из-за того, что Тим далеко стоит за задней линией. Поэтому позиционно его Медведев спокойно обыгрывает. На задней линии переиграть Медведева очень сложно, если соперник не завершает розыгрыши у сетки. А стоя два метра за задней линией, пробить навылет против Даниила практически невозможно. Поэтому я считаю этот результат закономерным», — цитирует Ольховского «РБ Спорт».

Следующим соперником Медведева станет итальянец Янник Синнер.