Новый теннисный сезон начнётся со смешанного командного турнира
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Пресс-служба Tennis Australia сообщила, что в начале следующего сезона состоится новый командный турнир. Он будет проходить в Сиднее, Перте и Брисбене (все — Австралия). Смешанные командные соревнования будут называться United Cup, они пройдут с 29 декабря по 8 января.
На турнире выступят 18 сборных. Шесть будут отбираться по мужскому рейтингу, ещё шесть — по женскому и шесть — по лучшему комбинированному. Встречи будут состоять из двух мужских, двух женских и одного смешанного матча.
Призовой фонд соревнований составит $ 15 млн. На турнире также будут разыграны рейтинговые очки.
Сборные России и Беларуси не будут допущены до соревнований. Российские и белорусские команды после начала СВО не допускаются на международные турниры.
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