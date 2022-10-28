Новый теннисный сезон начнётся со смешанного командного турнира

Пресс-служба Tennis Australia сообщила, что в начале следующего сезона состоится новый командный турнир. Он будет проходить в Сиднее, Перте и Брисбене (все — Австралия). Смешанные командные соревнования будут называться United Cup, они пройдут с 29 декабря по 8 января.

На турнире выступят 18 сборных. Шесть будут отбираться по мужскому рейтингу, ещё шесть — по женскому и шесть — по лучшему комбинированному. Встречи будут состоять из двух мужских, двух женских и одного смешанного матча.

Призовой фонд соревнований составит $ 15 млн. На турнире также будут разыграны рейтинговые очки.

Сборные России и Беларуси не будут допущены до соревнований. Российские и белорусские команды после начала СВО не допускаются на международные турниры.