Вавринка поделился эмоциями от выхода в четвертьфинал домашнего турнира в Базеле

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал выход в четвертьфинал турнира ATP-500 в Базеле (Швейцария). Вавринка в матче второго круга обыграл американца Брэндона Накашиму. Матч завершился со счётом 6:4, 5:7, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут.



«Я играю намного лучше, чем в последние месяцы. А выступление перед своими болельщиками всегда является особенным. Я уже много лет приезжаю в Базель. Здесь не всегда было легко играть. Я не всегда играл здесь в лучший теннис. Было непросто показать качественное выступление перед нашими фанатами. Но сегодня и два дня назад, в прошлом матче, я чувствовал, что сыграл здорово. И у меня была невероятная поддержка», — цитирует Вавринку пресс-служба ATP.

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