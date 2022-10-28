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Винус Уильямс одним словом отреагировала на рождение второго ребёнка у Каролины Возняцки

Винус Уильямс одним словом отреагировала на рождение второго ребёнка у Каролины Возняцки
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Винус Уильямс прокомментировала новость о том, что победительница Открытого чемпионата Австралии 2018 года, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки во второй раз стала мамой. Ранее Возняцки сообщила, что 24 октября родила сына, которого назвали Джеймсом. Это её второй ребёнок.

«Вау!» — написала Уильямс в комментариях к соответствующему посту Каролины в соцсетях и добавила серию восторженных смайлов.

Фото: из личного архива каролины возняцки

Каролина Возняцки и её муж, бывший игрок НБА Дэвид Ли, год назад впервые стали родителями. У них родилась дочь Оливия.

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