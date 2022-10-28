Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дмитрий Турсунов рассказал, чем Ига Свёнтек похожа на Даниила Медведева

Дмитрий Турсунов рассказал, чем Ига Свёнтек похожа на Даниила Медведева
Комментарии

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов сравнил первую ракетку мира 21-летнюю польскую теннисистку Игу Свёнтек и бывшего лидера рейтинга ATP россиянина Даниила Медведева.

«Ига более замкнута. Чувствуешь, что она иная. Этим она напоминает мне Даниила Медведева», — приводит слова Турсунова издание Tennis Majors.

В сезоне-2022 Ига Свёнтек выиграла два турнира «Большого шлема», а именно Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос») и US Open. Что касается Даниила Медведева, то его лучшим результатом в сезоне стал выход в финал Открытого чемпионата Австралии. Тогда он проиграл 22-кратному чемпиону ТБШ Рафаэлю Надалю.

«Очень люблю Россию». Топовая теннисистка рискнула нанять Турсунова, несмотря на санкции? «Очень люблю Россию». Топовая теннисистка рискнула нанять Турсунова, несмотря на санкции?

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022