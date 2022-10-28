Дмитрий Турсунов рассказал, чем Ига Свёнтек похожа на Даниила Медведева

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов сравнил первую ракетку мира 21-летнюю польскую теннисистку Игу Свёнтек и бывшего лидера рейтинга ATP россиянина Даниила Медведева.

«Ига более замкнута. Чувствуешь, что она иная. Этим она напоминает мне Даниила Медведева», — приводит слова Турсунова издание Tennis Majors.

В сезоне-2022 Ига Свёнтек выиграла два турнира «Большого шлема», а именно Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос») и US Open. Что касается Даниила Медведева, то его лучшим результатом в сезоне стал выход в финал Открытого чемпионата Австралии. Тогда он проиграл 22-кратному чемпиону ТБШ Рафаэлю Надалю.



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