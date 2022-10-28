Дмитрий Турсунов рассказал, чем Ига Свёнтек похожа на Даниила Медведева
Поделиться
Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов сравнил первую ракетку мира 21-летнюю польскую теннисистку Игу Свёнтек и бывшего лидера рейтинга ATP россиянина Даниила Медведева.
«Ига более замкнута. Чувствуешь, что она иная. Этим она напоминает мне Даниила Медведева», — приводит слова Турсунова издание Tennis Majors.
В сезоне-2022 Ига Свёнтек выиграла два турнира «Большого шлема», а именно Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос») и US Open. Что касается Даниила Медведева, то его лучшим результатом в сезоне стал выход в финал Открытого чемпионата Австралии. Тогда он проиграл 22-кратному чемпиону ТБШ Рафаэлю Надалю.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 28 октября 2022
-
08:26
-
08:19
-
08:11
-
07:54
-
07:49
-
07:43
-
00:53
-
00:31
-
00:28
-
00:01
- 27 октября 2022
-
23:32
-
22:37
-
22:19
-
22:01
-
21:38
-
20:07
-
19:48
-
18:21
-
18:15
-
18:03
-
17:11
-
16:49
-
16:21
-
15:33
-
15:01
-
14:33
-
13:45
-
13:14
-
12:45
-
11:09
-
10:52
-
10:35
-
10:21
-
10:06
-
10:01
Партнерский контент