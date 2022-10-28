Карлос Алькарас включил Даниила Медведева в топ-5 главных конкурентов

Первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас назвал теннисистов, которые, по его мнению, будут его главными конкурентами в ближайшие годы. Он выделил пятерых игроков, включив в список победителя Открытого чемпионата США 2021 года, бывшего лидера рейтинга ATP россиянина Даниила Медведева.
«Есть много хороших молодых игроков. Сложно сказать, кто будет доминировать в ближайшие несколько лет.
Разумеется, я имею в виду Янника Синнера и Александра Зверева, с которыми я уже проводил невероятные матчи. Есть ещё Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Каспер Рууд, пусть они уже и не так молоды. Сейчас действительно много игроков с большим потенциалом», — приводит слова Алькараса Tennis365, ссылаясь на Aargauer Zeitung.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 28 октября 2022
-
08:26
-
08:19
-
08:11
-
07:54
-
07:49
-
07:43
-
00:53
-
00:31
-
00:28
-
00:01
- 27 октября 2022
-
23:32
-
22:37
-
22:19
-
22:01
-
21:38
-
20:07
-
19:48
-
18:21
-
18:15
-
18:03
-
17:11
-
16:49
-
16:21
-
15:33
-
15:01
-
14:33
-
13:45
-
13:14
-
12:45
-
11:09
-
10:52
-
10:35
-
10:21
-
10:06
-
10:01