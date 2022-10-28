Карлос Алькарас включил Даниила Медведева в топ-5 главных конкурентов

Первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас назвал теннисистов, которые, по его мнению, будут его главными конкурентами в ближайшие годы. Он выделил пятерых игроков, включив в список победителя Открытого чемпионата США 2021 года, бывшего лидера рейтинга ATP россиянина Даниила Медведева.

«Есть много хороших молодых игроков. Сложно сказать, кто будет доминировать в ближайшие несколько лет.

Разумеется, я имею в виду Янника Синнера и Александра Зверева, с которыми я уже проводил невероятные матчи. Есть ещё Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Каспер Рууд, пусть они уже и не так молоды. Сейчас действительно много игроков с большим потенциалом», — приводит слова Алькараса Tennis365, ссылаясь на Aargauer Zeitung.



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