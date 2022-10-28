Даниил Медведев объяснил, почему решил сыграть на выставочном турнире в Саудовской Аравии
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Чемпион US Open 2021 года, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, почему решил принять участие в выставочном турнире в Дирии (Саудовская Аравия). Мероприятие с участием 12 игроков пройдёт с 8 по 10 декабря.
Первый турнир в Дирии прошёл в 2019 году. Его выиграл Медведев. По словам Даниила, ему там очень понравилось, поэтому он решил вернуться.
«Когда я был в Дирии в 2019 году, мне там всё понравилось. Организация, корт, болельщики, люди. Всё было очень удобно, поэтому я очень рад возможности вернуться в Саудовскую Аравию в декабре», — приводит слова Медведева издание Tennis365, ссылаясь на организаторов.
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