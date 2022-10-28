Даниил Медведев разобрал свою победу над Домиником Тимом на турнире ATP в Вене

Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев выделил момент, который, по его мнению, стал ключевым в победе над австрийцем Домиником Тимом на турнире ATP в Вене. Медведев обыграл Тима со счётом 6:3, 6:3 и вышел в четвертьфинал.

По словам Даниила, ключевым стал седьмой гейм в первом сете, который он выиграл при счёте 3:3.

«То был первый гейм в матче, когда мне удалось выиграть первое очко на его подаче. Иначе 40-0, и сделать брейк было бы тяжелее. В том гейме мне удалось оказать на него давление. Были моменты, после которых мне удалось сделать счёт «ровно», а это очень важно. Выиграв тот гейм, я перехватил инициативу», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

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