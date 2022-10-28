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Барти в автобиографии рассказала, как сообщила своему менеджеру о решении уйти из спорта

Барти в автобиографии рассказала, как сообщила своему менеджеру о решении уйти из спорта
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Бывшая первая ракетка мира австралийка Эшли Барти выпустила автобиографию My Dream Time. В ней в частности Барти рассказала, как после победы на Уимблдоне в 2021 году она решила уйти из спорта. Небольшой отрывок из биографии опубликовало издание The Courier Mail. В нём рассказывается о разговоре Барти с её менеджером и её супругом.

«Я не знаю, зачем мне дальше играть. Думаю, что я закончила. Не осталось ничего, что может разжигать во мне искру. Спорт — это восхождение на гору. Мы ставим цели, а затем идём шаг за шагом до самой вершины. Но что происходит, когда добиваешься цели? Выигрываешь большой финал, кубок мира или Уимблдон? Останавливаемся ли мы, наслаждаемся ли моментом, дышим? Нет, в спорте всё иначе. Мы сразу возвращаемся и начинаем дальше тренироваться, чтобы вновь покорить этот пик», — сказала Барти.

Эшли объявила о завершении карьеры в марте 2022 года. Она ушла из тенниса, находясь на первом месте в рейтинге WTA.

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