Чорич: в матче с Циципасом понимал, что должен постоянно бороться, говорил себе это
Поделиться
Хорватский теннисист Борна Чорич прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом во втором круге турнира ATP-500 в Вене (Австрия). Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 7:6.
«Я понимал, что должен бороться. В первом сете Стефанос играл очень хорошо. В то же время я не могу сказать, что сам играл плохо. Но Циципас всё делал слишком быстро.
Во втором сете я проиграл подачу, мне немного не повезло в том гейме. Но затем я говорил, что мне нужно бороться изо всех сил. Всегда делаю именно так.
Есть ли у меня психологическое преимущество над Циципасом? Я так не думаю. Но в каждом матче с ним я показываю свой лучший теннис. Мне нравится играть с ним», — сказал Чорич после матча.
Новость по темеЧорич не пустил Циципаса в четвертьфинал турнира в Вене
Комментарии
- 28 октября 2022
-
12:21
-
11:53
-
11:02
-
10:41
-
09:51
-
09:17
-
08:26
-
08:19
-
08:11
-
07:54
-
07:49
-
07:43
-
00:53
-
00:31
-
00:28
-
00:01
- 27 октября 2022
-
23:32
-
22:37
-
22:19
-
22:01
-
21:38
-
20:07
-
19:48
-
18:21
-
18:15
-
18:03
-
17:11
-
16:49
-
16:21
-
15:33
-
15:01
-
14:33
-
13:45
-
13:14
-
12:45
Партнерский контент