113-я ракетка мира Доминик Тим заявил, что в состоянии победить любого теннисиста

Чемпион US Open 2020 года австриец Доминик Тим заявил, что в состоянии обыграть любого соперника. В настоящий момент Тим занимает 113-е место в рейтинге ATP.
«После турнира в Бостаде (в июле. — Прим. «Чемпионата») у меня появилось ощущение, что я снова могу соревноваться с лучшими. Верю, что могу это сделать. Если бы это было не так, я бы закончил карьеру.
Я был на вершине, в тройке лучших в рейтинге. И у меня есть ощущение, что я снова способен бороться за крупные титулы, за турниры «Большого шлема» и побеждать кого угодно. В противном случае вся эта усердная работа не имела бы смысла. Надеюсь, в следующем сезоне я смогу это сделать», — приводит слова Тима Daily Express, ссылаясь на Kleine Zeitung.
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