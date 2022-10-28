Паула Бадоса показала эффектные снимки со стильной фотосессии

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила эффектные снимки, сделанные на фотосессии.
«Работа», — подписала она фотографии.
Фото: из соцсетей паулы бадосы
Фото: из соцсетей паулы бадосы
Высшее достижение 24-летней Паулы Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, на US Open — во втором. Спортсменка не попала на Итоговый турнир WTA в Форт-Уэрте (Техас), который пройдёт с 31 октября по 7 ноября.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
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