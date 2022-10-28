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Кудерметова рассказала, как восприняла поражение от Саккари и непопадание на Итоговый

Кудерметова рассказала, как восприняла поражение от Саккари и непопадание на Итоговый
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как восприняла поражение от гречанки Марии Саккари. На минувшей неделе Кудерметова проиграла Саккари в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Гвадалахаре и по этой причине не отобралась на Итоговый чемпионат WTA в Форт-Уэрте (Техас).

«Обидно, что не получилось попасть в топ-8, чтобы отобраться на этот турнир. Но ничего, безусловно, этот матч сделает меня сильнее, он показал, над чем мне ещё нужно работать и над чем мне улучшаться. Поэтому стараюсь смотреть на это позитивно и буду извлекать все уроки, чтобы на следующий год быть сильнее, опытнее и увереннее», — приводит слова Кудерметовой «Татар-информ».

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