Вероника Кудерметова: как отнеслась к допингу Халеп? Не так, как она к допингу Шараповой

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала новость о том, что в допинг-пробе двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» румынки Симоны Халеп нашли запрещённый препарат.

«Как отреагировала на новость? Если подходить к этому с шуткой, то точно не так, как она отнеслась к новости о допинге Марии Шараповой.

Так или иначе, я думаю, она это сделала не специально. В любом случае, думаю, Симона сумеет оправдать себя, и всё снова встанет на свои места», — приводит слова Вероники Кудерметовой издание «Татар-информ».

Напомним, Симона Халеп осудила Марию Шарапову, когда в допинг-пробе россиянки обнаружили мельдоний.

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