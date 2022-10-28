Медведев — Синнер: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 28 октября, на турнире ATP-500 в Вене (Австрия) состоится матч 1/4 финала. Россиянин Даниил Медведев, занимающий четвёртое место в рейтинге ATP, сыграет с 12-й ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Матч начнётся в 16:30 мск.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Медведев — Синнер.



Соперники ранее встречались трижды. Во всех личных встречах побеждал Медведев, счёт противостояния 3-0. Медведев выигрывал в Марселе: в 1/8 финала в 2020 году и в четвертьфинале в 2021-м. Также Даниил взял верх в матче группового раунда на Итоговом чемпионате ATP в прошлом сезоне с весьма странным счётом 6:0, 6:7(5), 7:6(8).