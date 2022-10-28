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Ига Свёнтек рассказала о спазмах, которые не давали ей спать после победы на US Open

Ига Свёнтек рассказала о спазмах, которые не давали ей спать после победы на US Open
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Польская теннисистка Ига Свёнтек, являющаяся первой ракеткой мира, рассказала, как на неё влияет стресс. По словам спортсменки, после победы на US Open у неё возникли серьёзные спазмы живота.

«Это было просто невыносимо, я не могла спать. Во время подобных турниров переживаешь очень сильный стресс. И лишь в конце начинаешь осознавать, как это было тяжело. Начинаешь чувствовать, когда заканчиваешь выступление, а эмоции и адреналин спадают.

У меня была очень тяжёлая ночь после финала. Я не могла уснуть, думала, что некоторые спортсмены постоянно испытывают подобные проблемы и боль. Тогда я думала, что мне повезло, раз я занимаюсь теннисом.

Это был один из самых сложных моментов сезона. После завершения сезона мне потребуется длинный отпуск, чтобы восстановиться», — цитирует Свёнтек Eurosport.uk.

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