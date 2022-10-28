Ига Свёнтек рассказала о спазмах, которые не давали ей спать после победы на US Open

Польская теннисистка Ига Свёнтек, являющаяся первой ракеткой мира, рассказала, как на неё влияет стресс. По словам спортсменки, после победы на US Open у неё возникли серьёзные спазмы живота.

«Это было просто невыносимо, я не могла спать. Во время подобных турниров переживаешь очень сильный стресс. И лишь в конце начинаешь осознавать, как это было тяжело. Начинаешь чувствовать, когда заканчиваешь выступление, а эмоции и адреналин спадают.



У меня была очень тяжёлая ночь после финала. Я не могла уснуть, думала, что некоторые спортсмены постоянно испытывают подобные проблемы и боль. Тогда я думала, что мне повезло, раз я занимаюсь теннисом.



Это был один из самых сложных моментов сезона. После завершения сезона мне потребуется длинный отпуск, чтобы восстановиться», — цитирует Свёнтек Eurosport.uk.