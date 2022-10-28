Димитров одолел Гирона и может встретиться с Медведевым в полуфинале Вены

Болгарский теннисист Григор Димитров (32-я ракетка мира) в трёх сетах переиграл представителя США Маркоса Гирона (58-й номер мирового рейтинга) на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Винер Штадтхалле» на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 58 минут.

Димитров одержал победу со счётом 6:3, 4:6, 6:4. Болгарин выполнил 11 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Маркоса Гирона пять эйсов, ни одной ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира в Вене Григор Димитров сойдётся либо с представителем России Даниилом Медведевым, либо с итальянским теннисистом Янником Синнером.