Берреттини: мне нужно забыть себя как теннисиста и стать обычным Маттео

Итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о перерыве в сезоне. Напомним, игрок снялся с турнира в Вене из-за травмы левой ноги. Берреттини также заявил, что надеется восстановиться к соревнованиям в Париже.
«Во вторник я получил сообщение от Лоренцо Музетти, он хотел узнать, как у меня дела. Он сделал меня очень счастливым. Также благодаря Кубку Дэвиса между нами завязывается дружба за пределами корта. Я думаю, это очень приятно: как показали Федерер и Надаль, теннис выходит за рамки арены.
Нужно провести ужин с моими друзьями. Сделать вещи, которые я не часто делаю в течение года. Мне нужно вернуться к нормальной жизни: забыть теннисиста Маттео Берреттини и стать обычным Маттео, тем, кто рассказывает друзьям о том, как он проводит день. Совершить вещи, которые заставляют меня воссоединиться с реальностью», — цитирует Берреттини Corriere dello Sport.
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