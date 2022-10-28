Бывший испанский игрок: Алькарас и Синнер вместе могут создать новую эру тенниса
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Финалист Открытого чемпионата Франции в парном разряде испанец Хосе Луис Арилья высказался о перспективных игроках мужского тура.
«Сколько турниров сможет выиграть Карлос Алькарас? Я не вижу никаких границ для подобного. Ему 19 лет, вся жизнь впереди. Для этого нужно верить в себя и оставаться в пятёрке лучших в мировом теннисе. Это очень сложно. У него есть всё, чтобы создать эпоху в теннисе. Рядом с Карлосом я вижу Синнера. Они двое способны создать новую эру в теннисе.
Алькарас обладает необычным талантом. Физически он очень силён, и его отлично тренирует наставник, ещё один из великих игроков испанского тенниса. Не помню такого исключительного игрока, как Алькарас», — цитирует Арилью Marca.
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