Бывший испанский игрок: Алькарас и Синнер вместе могут создать новую эру тенниса

Финалист Открытого чемпионата Франции в парном разряде испанец Хосе Луис Арилья высказался о перспективных игроках мужского тура.

«Сколько турниров сможет выиграть Карлос Алькарас? Я не вижу никаких границ для подобного. Ему 19 лет, вся жизнь впереди. Для этого нужно верить в себя и оставаться в пятёрке лучших в мировом теннисе. Это очень сложно. У него есть всё, чтобы создать эпоху в теннисе. Рядом с Карлосом я вижу Синнера. Они двое способны создать новую эру в теннисе.

Алькарас обладает необычным талантом. Физически он очень силён, и его отлично тренирует наставник, ещё один из великих игроков испанского тенниса. Не помню такого исключительного игрока, как Алькарас», — цитирует Арилью Marca.