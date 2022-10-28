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Алькарас одолел Карреньо-Бусту и сыграет с Оже-Альяссимом в 1/2 финала Базеля

Алькарас одолел Карреньо-Бусту и сыграет с Оже-Альяссимом в 1/2 финала Базеля
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Первый номер мирового рейтинга, испанец Карлос Алькарас переиграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту (15-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Сэйнт Якобсхалле» на хардовом покрытии.

Алькарас оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 6:4. Карреньо-Буста не выполнил ни одной подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету Карлоса Алькарас один эйс, две ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из 12.

В полуфинале турнира в Базеле Карлос Алькарас сойдётся с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом, который в другой встрече 1/4 финала обыграл Александра Бублика.

Базель. 1/4 финала
28 октября 2022, пятница. 17:40 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Пабло Карреньо-Буста
15
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
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