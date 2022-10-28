Алькарас одолел Карреньо-Бусту и сыграет с Оже-Альяссимом в 1/2 финала Базеля
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Первый номер мирового рейтинга, испанец Карлос Алькарас переиграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту (15-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Сэйнт Якобсхалле» на хардовом покрытии.
Алькарас оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 6:4. Карреньо-Буста не выполнил ни одной подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету Карлоса Алькарас один эйс, две ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из 12.
В полуфинале турнира в Базеле Карлос Алькарас сойдётся с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом, который в другой встрече 1/4 финала обыграл Александра Бублика.
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