Медведев уверенно обыграл Синнера и встретится с Димитровым в полуфинале Вены

Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев оказался сильнее представителя Италии Янника Синнера (12-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Встреча прошла на центральном корте стадиона «Винер Штадтхалле» на хардовом покрытии.

Медведев переиграл соперника со счётом 6:4, 6:2. Россиянин выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Янника Синнера четыре эйса, ни одной ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.

В полуфинале турнира в Вене Даниил Медведев встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым, который в другом матче 1/4 финала одолел американца Маркоса Гирона.