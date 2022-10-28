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Медведев уверенно обыграл Синнера и встретится с Димитровым в полуфинале Вены

Медведев уверенно обыграл Синнера и встретится с Димитровым в полуфинале Вены
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Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев оказался сильнее представителя Италии Янника Синнера (12-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Встреча прошла на центральном корте стадиона «Винер Штадтхалле» на хардовом покрытии.

Медведев переиграл соперника со счётом 6:4, 6:2. Россиянин выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Янника Синнера четыре эйса, ни одной ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.

В полуфинале турнира в Вене Даниил Медведев встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым, который в другом матче 1/4 финала одолел американца Маркоса Гирона.

Вена. 1/4 финала
28 октября 2022, пятница. 17:25 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Янник Синнер
12
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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