Андрей Ольховский оценил победу Медведева над Синнером в четвертьфинале турнира в Вене

Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Италии Янником Синнером в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

«Очень уверенная победа Медведева. Правда, я предполагал, что будет более упорный матч, а Синнер окажет больше сопротивления. Даня был стабилен: уверенно держал свою подачу — это и сыграло ключевую роль в этом матче», – сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В полуфинальном матче Даниилу Медведеву предстоит встретиться с болгарским теннисистом Григором Димитровым, который в другом четвертьфинале оказался сильнее представителя США Маркоса Гирона.