Виктор Янчук: победа Медведева над Синнером — это нормально. Ничего удивительного

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе четвёртой ракетки мира Даниила Медведева в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Россиянин уверенно переиграл представителя Италии Янника Синнера — 6:4, 6:2. Встреча прошла на центральном корте стадиона «Винер Штадтхалле» на хардовом покрытии.



«Победа Медведева над Синнером — это нормально. Ничего удивительного. Даня находится в хорошей форме, заодно подтвердил свой высокий класс», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В полуфинале турнира в Вене Даниил Медведев сойдётся с представителем Болгарии Григором Димитровым, который в другой встрече 1/4 финала одолел американского теннисиста Маркоса Гирона.