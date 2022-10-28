Виктор Янчук: победа Медведева над Синнером — это нормально. Ничего удивительного
Поделиться
Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе четвёртой ракетки мира Даниила Медведева в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Россиянин уверенно переиграл представителя Италии Янника Синнера — 6:4, 6:2. Встреча прошла на центральном корте стадиона «Винер Штадтхалле» на хардовом покрытии.
«Победа Медведева над Синнером — это нормально. Ничего удивительного. Даня находится в хорошей форме, заодно подтвердил свой высокий класс», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В полуфинале турнира в Вене Даниил Медведев сойдётся с представителем Болгарии Григором Димитровым, который в другой встрече 1/4 финала одолел американского теннисиста Маркоса Гирона.
Комментарии
- 28 октября 2022
-
20:37
-
20:19
-
19:56
-
19:43
-
19:40
-
19:24
-
19:17
-
18:58
-
18:41
-
18:25
-
17:49
-
17:24
-
17:10
-
15:39
-
15:16
-
15:01
-
14:34
-
14:18
-
12:21
-
11:53
-
11:02
-
10:41
-
09:51
-
09:17
-
08:26
-
08:19
-
08:11
-
07:54
-
07:49
-
07:43
-
00:53
-
00:31
-
00:28
-
00:01
- 27 октября 2022
-
23:32
Партнерский контент