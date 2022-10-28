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Даниил Медведев: с таким уровнем тенниса я способен выигрывать крупнейшие титулы

Даниил Медведев: с таким уровнем тенниса я способен выигрывать крупнейшие титулы
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Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу над итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале турнира в Вене.

«Янник – топ-игрок, который способен создать проблемы кому угодно. На последних двух «Больших шлемах» он играл пять сетов с будущим чемпионом, так что он опасен. Я очень доволен своим выступлением, подавал просто потрясающе, невынужденных ошибок почти не было. Всё получалось. Я очень доволен.

В этом матче я показал тот же уровень, что был в Астане, так что я доволен. Я очень давно искал этот уровень, и с ним я способен выигрывать крупнейшие титулы. Надеюсь, удержу его ещё два матча», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В полуфинале Даниил Медведев встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым.

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