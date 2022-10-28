Даниил Медведев высказался о полуфинале Вены с Григором Димитровым

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями о полуфинальном матче турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) с представителем Болгарии Григором Димитровым.

«Григор такой же, как Синнер, он топ-игрок, он может обыграть любого. Димитров выходил в полуфиналы турниров «Большого шлема». Может быть, в этом году у него много взлётов и падений, но когда Григор на подъёме, он потрясающий, так что мне просто нужно показать свой лучший теннис, только так у меня может быть шанс на победу», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Медведев в четвертьфинале в двух сетах легко переиграл итальянца Янника Синнера — 6:4, 6:2. Григор Димитров в трёх партиях оказался сильнее представителя США Маркоса Гирона — 6:3, 4:6, 6:4.