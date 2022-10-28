Стало известно время начала полуфинального матча Вены между Медведевым и Димитровым

Определилось время начала полуфинальных матчей турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Соревнования проходят с 24 по 30 октября на хардовом покрытии.

29 октября первым запуском пройдёт матч российского теннисиста Даниила Медведева (четвёртая ракетка мира) и представителя Болгарии Григора Димитрова (32-й номер мирового рейтинга). Встреча начнётся не ранее 15:00 мск.

Участники второго полуфинала пока не определились. Матч стартует не ранее 16:30 мск. В четвертьфинальнах Вены встречаются Даниэль Эванс/Денис Шаповалов и Хуберт Хуркач/Борна Чорич.

Действующим победителем соревнований является немец Александр Зверев, в 2021 году в финале переигравший американца Фрэнсиса Тиафо. Призовой фонд турнира составляет € 1 837 190.