Стало известно время начала полуфинального матча Вены между Медведевым и Димитровым
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Определилось время начала полуфинальных матчей турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Соревнования проходят с 24 по 30 октября на хардовом покрытии.
29 октября первым запуском пройдёт матч российского теннисиста Даниила Медведева (четвёртая ракетка мира) и представителя Болгарии Григора Димитрова (32-й номер мирового рейтинга). Встреча начнётся не ранее 15:00 мск.
Участники второго полуфинала пока не определились. Матч стартует не ранее 16:30 мск. В четвертьфинальнах Вены встречаются Даниэль Эванс/Денис Шаповалов и Хуберт Хуркач/Борна Чорич.
Действующим победителем соревнований является немец Александр Зверев, в 2021 году в финале переигравший американца Фрэнсиса Тиафо. Призовой фонд турнира составляет € 1 837 190.
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