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28 эйсов не помогли Хуркачу обыграть Чорича в четвертьфинале турнира в Вене

28 эйсов не помогли Хуркачу обыграть Чорича в четвертьфинале турнира в Вене
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Хорватский теннисист Борна Чорич в трёх сетах одолел представителя Польши Хуберта Хуркача на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Винер Штадтхалле» на хардовом покрытии и продолжалась 2 часа 53 минуты.

Чорич одержал победу со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5). Хорват выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из одного. На счету Хуберта Хуркача 28 эйсов, одна ошибка на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

В полуфинале турнира в Вене Борна Чорич встретится либо с представителем Канады Денисом Шаповаловым, либо с британцем Даниэлем Эвансом. Призовой фонд соревнований в Австрии составляет € 2 349 180.

Вена. 1/4 финала
28 октября 2022, пятница. 19:15 МСК
Хуберт Хуркач
11
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 6 5
6 		6 2 7 7
         
Борна Чорич
27
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Комментарии
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