28 эйсов не помогли Хуркачу обыграть Чорича в четвертьфинале турнира в Вене
Поделиться
Хорватский теннисист Борна Чорич в трёх сетах одолел представителя Польши Хуберта Хуркача на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Винер Штадтхалле» на хардовом покрытии и продолжалась 2 часа 53 минуты.
Чорич одержал победу со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5). Хорват выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из одного. На счету Хуберта Хуркача 28 эйсов, одна ошибка на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.
В полуфинале турнира в Вене Борна Чорич встретится либо с представителем Канады Денисом Шаповаловым, либо с британцем Даниэлем Эвансом. Призовой фонд соревнований в Австрии составляет € 2 349 180.
Комментарии
- 28 октября 2022
-
23:27
-
22:27
-
22:21
-
21:57
-
21:45
-
21:14
-
20:59
-
20:37
-
20:19
-
19:56
-
19:43
-
19:40
-
19:24
-
19:17
-
18:58
-
18:41
-
18:25
-
17:49
-
17:24
-
17:10
-
15:39
-
15:16
-
15:01
-
14:34
-
14:18
-
12:21
-
11:53
-
11:02
-
10:41
-
09:51
-
09:17
-
08:26
-
08:19
-
08:11
-
07:54
Партнерский контент