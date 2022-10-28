28 эйсов не помогли Хуркачу обыграть Чорича в четвертьфинале турнира в Вене

Хорватский теннисист Борна Чорич в трёх сетах одолел представителя Польши Хуберта Хуркача на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Винер Штадтхалле» на хардовом покрытии и продолжалась 2 часа 53 минуты.

Чорич одержал победу со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5). Хорват выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из одного. На счету Хуберта Хуркача 28 эйсов, одна ошибка на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

В полуфинале турнира в Вене Борна Чорич встретится либо с представителем Канады Денисом Шаповаловым, либо с британцем Даниэлем Эвансом. Призовой фонд соревнований в Австрии составляет € 2 349 180.