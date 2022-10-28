Медведев, Рублёв, Хачанов и Карацев узнали соперников по «Мастерсу» в Париже

Прошла жеребьёвка «Мастерса» в Париже (Франция), который пройдёт с 31 октября по 6 ноября. Определились соперники российских теннисистов в основной сетке.

Медведев (4) и Рублёв (7) пропускают первый круг на правах сеяных. Даниил во втором раунде встретится с победителем пары Алекс де Минор/Себастьян Корда, а Андрей сыграет с Джоном Иснером или теннисистом, прошедшим квалификацию.

Карен Хачанов сойдётся с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом. Аслан Карацев проведёт матч с японцем Йосихито Нисиокой и в случае победы выйдет на первого сеяного, испанца Карлоса Алькараса.

Шестой номер посева, серб Новак Джокович во втором раунде сразится с победителем пары Диего Шварцман/Максим Кресси, а Рафаэль Надаль (2) выйдет на корт либо с Роберто Баутиста-Агутом, либо с Томми Полом.