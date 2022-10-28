Владимир Камельзон высказался о текущей форме Даниила Медведева

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился мыслями об игровых качествах четвёртой ракетки мира Даниила Медведева.

«Медведев сейчас набирает обороты, но нужно немножко подождать, чтобы он до конца пришёл в себя и диктовал условия в игре. Думаю, пока у него всё получается — обыграл неплохих игроков в Вене.



Да, у него были проблемы, но они есть у каждого игрока. Главное — это результат. Сейчас Даня начинает набирать обороты. Если всё так и продолжится, то будет устойчив в результате», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), где он встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым.