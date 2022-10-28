Владимир Камельзон высказался о текущей форме Даниила Медведева
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился мыслями об игровых качествах четвёртой ракетки мира Даниила Медведева.
«Медведев сейчас набирает обороты, но нужно немножко подождать, чтобы он до конца пришёл в себя и диктовал условия в игре. Думаю, пока у него всё получается — обыграл неплохих игроков в Вене.
Да, у него были проблемы, но они есть у каждого игрока. Главное — это результат. Сейчас Даня начинает набирать обороты. Если всё так и продолжится, то будет устойчив в результате», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), где он встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым.
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