Вавринка не смог выйти в полуфинал домашнего турнира в Базеле, уступив Баутиста-Агуту
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка потерпел поражение от представителя Испании Роберто Баутиста-Агута в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Встреча состоялась на центральном корте стадиона «Сэйнт Якобсхалле» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут.
Баутиста-Агут оказался сильнее своего соперника со счётом 7:5, 7:6 (7:5). Испанец выполнил две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 14. На счету Стэна Вавринки шесть эйсов, ни одной ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В полуфинале турнира в Базеле Роберто Баутиста-Агут встретится либо с представителем Дании Хольгером Руне, либо с французом Артуром Риндеркнешем.
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