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Вавринка не смог выйти в полуфинал домашнего турнира в Базеле, уступив Баутиста-Агуту

Вавринка не смог выйти в полуфинал домашнего турнира в Базеле, уступив Баутиста-Агуту
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка потерпел поражение от представителя Испании Роберто Баутиста-Агута в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Встреча состоялась на центральном корте стадиона «Сэйнт Якобсхалле» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут.

Баутиста-Агут оказался сильнее своего соперника со счётом 7:5, 7:6 (7:5). Испанец выполнил две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 14. На счету Стэна Вавринки шесть эйсов, ни одной ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В полуфинале турнира в Базеле Роберто Баутиста-Агут встретится либо с представителем Дании Хольгером Руне, либо с французом Артуром Риндеркнешем.

Базель. 1/4 финала
28 октября 2022, пятница. 20:10 МСК
Роберто Баутиста-Агут
22
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7  
5 		6 5  
         
Стэн Вавринка
194
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
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