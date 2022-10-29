Денис Шаповалов стал последним полуфиналистом турнира в Вене

Канадский теннисист Денис Шаповалов (19-я ракетка мира) переиграл представителя Великобритании Даниэля Эванса (26-й номер мирового рейтинга) на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) и вышел в полуфинал соревнований. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Винер Штадтхалле» на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 39 минут.
Шаповалов одержал победу со счётом 6:3, 6:3. Канадский игрок выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 16. На счету Даниэля Эванса ни одного эйса, одна ошибка на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.
В полуфинале Денис Шаповалов встретится с представителем Хорватии Борной Чоричем, который в другом матче 1/4 финала одолел польского теннисиста Хуберта Хуркача — 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5).
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