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Стали известны группы Итогового турнира WTA. Касаткина будет вместе с Гарсией и Свёнтек

Стали известны группы Итогового турнира WTA. Касаткина будет вместе с Гарсией и Свёнтек
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Состоялась жеребьёвка Итогового турнира WTA. Теннисистки были распределены на две группы. В этом году группы названы в честь бывших американских теннисисток Трэйси Остин и Нэнси Ричи.

В Группу Трэйси Остин попали Ига Свёнтек (первый номер рейтинга), Коко Гауфф (четвёртый номер рейтинга), Каролин Гарсия (шестой номер рейтинга) и Дарья Касаткина (восьмой номер рейтинга).

В Группу Нэнси Ричи вошли Онс Жабер (второй номер рейтинга), Джессика Пегула (третий номер рейтинга), Мария Саккари (пятый номер рейтинга) и Арина Соболенко (седьмой номер рейтинга).

Напомним, в сезоне-2022 Дарья Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Такой результат она показала на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»).

В 2021 году Итоговый турнир выиграла испанка Гарбинье Мугуруса.

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