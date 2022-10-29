Стали известны группы Итогового турнира WTA. Касаткина будет вместе с Гарсией и Свёнтек

Состоялась жеребьёвка Итогового турнира WTA. Теннисистки были распределены на две группы. В этом году группы названы в честь бывших американских теннисисток Трэйси Остин и Нэнси Ричи.
В Группу Трэйси Остин попали Ига Свёнтек (первый номер рейтинга), Коко Гауфф (четвёртый номер рейтинга), Каролин Гарсия (шестой номер рейтинга) и Дарья Касаткина (восьмой номер рейтинга).
В Группу Нэнси Ричи вошли Онс Жабер (второй номер рейтинга), Джессика Пегула (третий номер рейтинга), Мария Саккари (пятый номер рейтинга) и Арина Соболенко (седьмой номер рейтинга).
Напомним, в сезоне-2022 Дарья Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Такой результат она показала на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»).
В 2021 году Итоговый турнир выиграла испанка Гарбинье Мугуруса.
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