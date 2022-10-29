Дарья Касаткина высказалась о соперницах по группе на Итоговом турнире WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала результаты жеребьёвки Итогового турнира WTA. Напомним, восьмая ракетка мира в группе встретится с представительницей Польши Игой Свёнтек, американкой Кори Гауфф и француженкой Каролин Гарсией.
«Конечно, все группы очень тяжёлые. Я знала, что, кто бы мне ни попался, будет большая битва и, чтобы победить, нужно выложиться по максимуму. Будет весело», — цитирует Касаткину WTA Insider.
В другой группе сыграют белоруска Арина Соболенко, американка Джессика Пегула, представительница Греции Мария Саккари и тунисская теннисистка Онс Жабер. Соревнования в Форт-Уэрте пройдут с 31 октября по 7 ноября. Действующей чемпионкой Итогового турнира является испанка Гарбинье Мугуруса.
Полная сетка турнира доступна на «Чемпионате».
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