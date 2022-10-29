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Касаткина, Соболенко и другие в роскошных нарядах посетили вечер в честь Итогового турнира

Касаткина, Соболенко и другие в роскошных нарядах посетили вечер в честь Итогового турнира
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В Форт-Уэрте (штат Техас, США) состоялся торжественный вечер, посвящённый грядущему старту Итогового чемпионата WTA. Соревнования пройдут с 31 октября по 7 ноября. В них примут участие топ-8 лучших теннисисток в сезоне-2022.

Ими стали:

Ига Свёнтек (Польша);
Каролин Гарсия (Франция);
Джессика Пегула (США);
Дарья Касаткина (Россия);
Онс Жабер (Тунис);
Кори Гауфф (США);
Арина Соболенко (Беларусь);
Мария Саккари (Греция).

Ранее стали известны результаты жеребьёвки соревнований.

В группу Трэйси Остин попали Свёнтек, Гауфф, Гарсия и Касаткина. В группу Нэнси Ричи вошли Жабер, Пегула, Саккари и Соболенко.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионкой Итогового турнира WTA стала победительница двух турниров «Большого шлема» испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса.

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