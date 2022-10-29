Касаткина, Соболенко и другие в роскошных нарядах посетили вечер в честь Итогового турнира
Поделиться
В Форт-Уэрте (штат Техас, США) состоялся торжественный вечер, посвящённый грядущему старту Итогового чемпионата WTA. Соревнования пройдут с 31 октября по 7 ноября. В них примут участие топ-8 лучших теннисисток в сезоне-2022.
Ими стали:
Ига Свёнтек (Польша);
Каролин Гарсия (Франция);
Джессика Пегула (США);
Дарья Касаткина (Россия);
Онс Жабер (Тунис);
Кори Гауфф (США);
Арина Соболенко (Беларусь);
Мария Саккари (Греция).
Ранее стали известны результаты жеребьёвки соревнований.
В группу Трэйси Остин попали Свёнтек, Гауфф, Гарсия и Касаткина. В группу Нэнси Ричи вошли Жабер, Пегула, Саккари и Соболенко.
Напомним, в прошлом сезоне чемпионкой Итогового турнира WTA стала победительница двух турниров «Большого шлема» испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса.
Комментарии
- 29 октября 2022
-
10:14
-
10:08
-
09:55
-
09:52
-
09:36
-
09:23
-
09:21
-
07:42
-
00:11
- 28 октября 2022
-
23:27
-
22:27
-
22:21
-
21:57
-
21:45
-
21:14
-
20:59
-
20:37
-
20:19
-
19:56
-
19:43
-
19:40
-
19:24
-
19:17
-
18:58
-
18:41
-
18:25
-
17:49
-
17:24
-
17:10
-
15:39
-
15:16
-
15:01
-
14:34
-
14:18
-
12:21
Партнерский контент