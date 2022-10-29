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Свёнтек поделилась мыслями о жеребьёвке Итогового турнира, где она сыграет с Касаткиной

Свёнтек поделилась мыслями о жеребьёвке Итогового турнира, где она сыграет с Касаткиной
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала результаты жеребьёвки Итогового турнира WTA. Действующая победительница Открытого чемпионата США сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной, француженкой Каролин Гарсией и американкой Кори Гауфф.

«Я думаю, в моей группе довольно разнообразные теннисистки, учитывая то, как играют Гауфф, Гарсия и Касаткина. Очень рада быть на этом турнире. Чувствую, что это праздник за все достижения в этом году. Просто горжусь тем, что я здесь», — приводит слова Свёнтек WTA Insider.

В другой группе на Итоговом турнире WTA выступят представительница Греции Мария Саккари, белоруска Арина Соболенко, американка Джессика Пегула и тунисская теннисистка Онс Жабер.

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