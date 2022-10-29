Кудерметова и Мертенс узнали соперниц по группе на Итоговом турнире WTA
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Состоялась жеребьёвка Итогового турнира WTA. Российская теннисистка Вероника Кудерметова, выступающая в паре с бельгийкой Элисе Мертенс, узнала своих соперниц по группе.
Группа Пэм Шрайвер
Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия)
Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия)
Габриэла Дабровски (Канада)/Джулиана Олмос (Мексика)
Анна Данилина (Казахстан)/Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)
Группа Рози Касалс
Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (обе — Чехия)
Кори Гауфф/Джессика Пегула (обе — США)
Дезире Кравчик (США)/Деми Схурс (Нидерланды)
Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (обе — Китай)
Соревнования в Форт-Уэйте пройдут с 31 октября по 7 ноября.
Полная сетка Итогового турнира доступна на «Чемпионате».
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