Кудерметова и Мертенс узнали соперниц по группе на Итоговом турнире WTA

Состоялась жеребьёвка Итогового турнира WTA. Российская теннисистка Вероника Кудерметова, выступающая в паре с бельгийкой Элисе Мертенс, узнала своих соперниц по группе.

Группа Пэм Шрайвер

Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия)

Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия)

Габриэла Дабровски (Канада)/Джулиана Олмос (Мексика)

Анна Данилина (Казахстан)/Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)

Группа Рози Касалс

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (обе — Чехия)

Кори Гауфф/Джессика Пегула (обе — США)

Дезире Кравчик (США)/Деми Схурс (Нидерланды)

Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (обе — Китай)

Соревнования в Форт-Уэйте пройдут с 31 октября по 7 ноября.

Полная сетка Итогового турнира доступна на «Чемпионате».