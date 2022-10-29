«Немного кокетка». Соболенко показала образ на вечер, посвящённый старту Итогового турнира

Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях показала наряд, который надела на торжественный вечер, посвящённый грядущему старту Итогового чемпионата WTA. Соревнования пройдут в Форт-Уэрте (штат Техас, США) с 31 октября по 7 ноября.

«Немного кокетка», — подписала фото Соболенко, добавив эмодзи «поцелуй» и «смех до слёз».

Фото: из личного архива Арины Соболенко

На групповом этапе заключительных соревнований в текущем сезоне Соболенко сыграет в группе Нэнси Ричи, куда также вошли вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер, американка Джессика Пегула и Мария Саккари из Греции.

На прошедшем Открытом чемпионате США Соболенко дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке, первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6. Арина – единственный игрок как в женском, так и в мужском туре, которому удалось дойти до полуфинала на последних двух US Open.