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Стало известно, с кем сыграют свои первые матчи Касаткина и Соболенко на Итоговом турнире

Стало известно, с кем сыграют свои первые матчи Касаткина и Соболенко на Итоговом турнире
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Определилось расписание матчей Итогового турнира WTA. Российская теннисистка, восьмая ракетка мира Дарья Касаткина в ночь на 2 ноября встретится с первым номером мирового рейтинга Игой Свёнтек. Белоруска Арина Соболенко сойдётся с представительницей Туниса Онс Жабер.

Расписание Итогового турнира WTA на 1 ноября:

Джессика Пегула (США, 3) — Мария Саккари (Греция, 5) — не ранее 1:00 мск;
Арина Соболенко (Беларусь, 7) — Онс Жабер (Тунис, 2) — не ранее 3:00 мск.

Расписание Итогового турнира WTA на 2 ноября:

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Дарья Касаткина (Россия, 8) — не ранее 1:00 мск;
Кори Гауфф (США, 4) — Каролин Гарсия (Франция, 6) — не ранее 3:00 мск.

Действующей победительницей Итогового турнира WTA является испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса.

Полное расписание матчей турнира доступно на «Чемпионате».

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