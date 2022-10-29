Видеообзор побед Медведева, Димитрова, Шаповалова и Чорича в 1/4 финала Вены

28 октября на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) прошли четвертьфинальные матчи. Россиянин Даниил Медведев уверенно переиграл представителя Италии Янника Синнера, болгарский теннисист Григор Димитров сломил сопротивление американца Маркоса Гирона, хорват Борна Чорич на решающем тай-брейке одолел поляка Хуберта Хуркача, а канадец Денис Шаповалов расправился с британцем Даниэлем Эвансом.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами четвертьфиналов.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

29 октября на турнире в Вене состоятся полуфиналы. Даниил Медведев встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым. Матч начнётся не ранее 15:00 мск. Канадский теннисист Денис Шаповалов сойдётся с хорватом Борной Чоричем. Встреча стартует не ранее 16:30 мск.