Видеообзор побед Алькараса, Оже-Альяссима, Баутиста-Агута и Руне в четвертьфиналах Базеля

28 октября на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) прошли четвертьфинальные матчи. Первая ракетка мира Карлос Алькарас переиграл своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту, канадец Феликс Оже-Альяссим уверенно расправился с представителем Казахстана Александром Бубликом, датчанин Хольгер Руне одолел француза Артура Риндеркнеша, а испанец Роберто Баутиста-Агут сломил сопротивление швейцарца Стэна Вавринки.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами четвертьфиналов Базеля.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

29 октября в первом полуфинале сыграют Карлос Алькарас и Феликс Оже-Альяссим. В другом матче 1/2 финала встретятся Хольгер Руне и Роберто Баутиста-Агут.