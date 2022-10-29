Видеообзор побед Алькараса, Оже-Альяссима, Баутиста-Агута и Руне в четвертьфиналах Базеля
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28 октября на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) прошли четвертьфинальные матчи. Первая ракетка мира Карлос Алькарас переиграл своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту, канадец Феликс Оже-Альяссим уверенно расправился с представителем Казахстана Александром Бубликом, датчанин Хольгер Руне одолел француза Артура Риндеркнеша, а испанец Роберто Баутиста-Агут сломил сопротивление швейцарца Стэна Вавринки.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами четвертьфиналов Базеля.
Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
29 октября в первом полуфинале сыграют Карлос Алькарас и Феликс Оже-Альяссим. В другом матче 1/2 финала встретятся Хольгер Руне и Роберто Баутиста-Агут.
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