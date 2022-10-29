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Шамиль Тарпищев: Медведев избавился от травмы. Он способен выиграть турнир в Вене

Шамиль Тарпищев: Медведев избавился от травмы. Он способен выиграть турнир в Вене
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о перспективах четвёртой ракетки мира Даниила Медведева победить на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия).

«По качеству игры Даня не уставший, свежий, хорошо двигается на корте, играет стабильно. По нему видно, что от травмы он окончательно избавился и его ничего не беспокоит. Всех побеждает уверенно, в двух сетах, и Димитрова должен обыграть. Спад у него должен быть, но не на этом турнире, который он способен выиграть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Даниил Медведев сыграет с представителем Болгарии Григором Димитровым в полуфинале Вены. Встреча начнётся не ранее 15:00 мск. В другом полуфинале сойдутся Денис Шаповалов и Борна Чорич.

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