Берреттини — об оскорблениях в социальных сетях: недостаток сочувствия к игрокам беспокоит

Итальянский теннисист, 14-я ракетка мира Маттео Берреттини поделился мыслями об оскорблениях, которые он получал на турнире во Флоренции (Италия) после поражения от испанца Роберто Карбальес-Баэны.

«Я не так много времени провожу в социальных сетях. В основном читаю, иногда улыбаюсь, иногда мне плохо. Больше всего на свете меня удивляет злоба.



Недостаток сочувствия к теннисистам беспокоит меня, как если бы мы были машинами, которые должны делать только это: если мы потерпим неудачу, нас спишут, а если выиграем, то поставят на пьедестал. В конце концов я всё равно засыпаю, и на следующий день я спокоен, но мне жаль, что иногда теннис видят вот так», — приводит слова Берреттини Corriere dello Sport.