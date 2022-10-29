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Анастасия Потапова: правда однажды хочу стать такой, как Мария Шарапова, или даже лучше

Анастасия Потапова: правда однажды хочу стать такой, как Мария Шарапова, или даже лучше
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44-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, почему её кумиром в мире тенниса является именно пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова.

«Шарапова всегда была моим кумиром. Для меня это простой выбор. Она нравилась мне не только из-за внешности, меня восхищало то, как она ведёт себя на корте, играет и борется. Я правда однажды хочу стать такой, как она, или, может быть, даже лучше, если повезёт», — приводит слова 21-летней Потаповой Essentially Sports.

В 2022 году Потапова завоевала дебютный титул на уровне WTA. Анастасия выиграла турнир категории WTA-250 в Стамбуле (Турция), в финале она обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:3, 6:1.

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